Последствия Brexit: Нидерланды не пускают британцев для несущественных поездок

С 1 января более чем дюжине граждан Великобритании было отказано во въезде в Нидерланды, потому что Британия больше не является исключением из связанных с Covid ограничениями на второстепенные поездки из-за пределов ЕС с момента выхода из блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Представитель нидерландских пограничных сил подтвердил в понедельник, что до 13 британских граждан были остановлены в амстердамском аэропорту Схипхол с пятницы, потому что их поездки не были необходимыми и теперь применяются правила третьих стран в отношении коронавируса.

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Лишь несколько стран с низкими показателями коронавируса освобождена от правил ЕС, запрещающих въезд второстепенным посетителям из-за пределов блока и Европейской экономической зоны. Великобритания была удалена из списка по окончании переходного периода Brexit.

"У всех был отрицательный результат ПЦР-теста, но они забывают основное правило, согласно которому поездка должна быть обязательной, например, по работе или в связи с серьезными личными обстоятельствами", - сказал пресс-секретарь жандармерии Роберт ван Капел.

"Людям из безопасных стран разрешен проезд, но Великобритания определенно не является безопасной страной прямо сейчас", - добавил Ван Капел. Он рассказал, что некоторые путешественники "хотели посетить только Амстердам", а один человек планировал вылететь из Схипхола в Испанию, чтобы покататься на лыжах. "Сейчас это просто не цель", - сказал Ван Капел.

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В октябре государства-члены ЕС создали список из небольшой группы стран с более низким уровнем заражения Covid. Сейчас в него входят всего семь стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Южную Корею.

Британские граждане теперь могут въезжать в блок только в определенных случаях, в основном по неотложным семейным обстоятельствам, учебе или работе, включая сотрудников гуманитарных организаций, медицинских работников, дипломатов, медицинских работников, военнослужащих и транспортников.

С момента окончания переходного периода Brexit 31 декабря пассажиры из Великобритании, у которых есть веская причина для поездки в ЕС, в любом случае должны иметь паспорт сроком действия как минимум шесть месяцев.

Они больше не могут пользоваться ускоренным прохождением паспортного контроля и таможенными полосами ЕС и должны быть готовы показать обратный билет, предоставить доказательства того, что у них достаточно денег для пребывания, и поставить штамп в паспорте.