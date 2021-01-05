Премьер Польши возмущен поведением знаменитостей, вакцинировавшихся вне очереди

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил возмущение поведением тех, кто получил вакцину от коронавируса вне очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Меня лично это очень раздражает. Я на стороне абсолютного равенства и соблюдения процедур ", - сказал Моравецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что к нулевой группе, которой следует сделать прививки в первую очередь, относятся врачи, медицинские службы и медицинские работники.

"Поэтому такое поведение актеров или других людей, которые подают заявку на эти прививки вне очереди, на мой взгляд совершенно неприемлема. Я надеюсь, что после последних нескольких дней, когда подавляющее большинство общественности выскажется по этому вопросу, таких случаев не будет ", - сказал глава польского правительства.

Он подчеркнул, что надеется, что это будет "достопримечательностью для тех, кто хотел бы предложить прививки вне очереди".

Как сообщалось, первые дни вакцинации против коронавируса в Польше ознаменовались скандалом из-за того, что несколько известных людей получили вакцину вне очереди.

Кампания вакцинации против COVID-19 проводится в Польше с 27 декабря. Первыми - на нулевом этапе - будут вакцинированы в первую очередь медики и медработники. Однако в последние дни люди, не входящие в эту группу, были вакцинированы.

Среди прочего, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вицепремьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер признали, что получили первый укол вакцины.