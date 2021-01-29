Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президент Еврокомиссии: AstraZeneca обязана отдать ЕС произведенную в Британии вакцину

Грузия разрешит въезд всем иностранцам, привитым любой вакциной от COVID-19

Португалия ограничила выезд граждан из страны на фоне рекордной смертности от COVID-19

В Румынии второй раз произошел пожар в коронавирусной больнице, 4 погибших






Боррель в ходе визита в Москву будет говорить об Украине, Навальном и преследованиях оппозиции

Пятница, 29 января 2021, 13:47

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление европейской внешнеполитической службы.

Как отмечается, визит даст возможность провести широкие дискуссии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками накануне запланированной на март стратегической дискуссии Европейского совета об отношениях между ЕС и Россией.

Во время визита Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, важности продолжения реализации иранского ядерного соглашения, глобальном ответе на пандемию коронавируса, климатических изменениях и др.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - говорится в заявлении.

Также Боррель проведет встречи с представителями российского гражданского общества и членами академического сообщества в Москве.

"Отношения с Россией - одни из самых сложных в ЕС. Последние события еще больше подчеркнули необходимость посещения Москвы. Но, кроме споров, есть также сферы, в которых ЕС и Россия сотрудничают или нуждаются в большем сотрудничестве, требуют нашего срочного внимания", - заявил глава европейской дипломатии.

Как сообщалось, до визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

Ранее министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель
powered by lun.ua