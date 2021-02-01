В Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17

В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте суда.

"Теперь, когда досудебная стадия завершилась 25 ноября 2020 года, приближается слушание по существу. Утвержденные расследования теперь должны быть начаты и завершены. Суд не считает необходимым завершать все расследования до начала слушания по существу. Однако должно быть ясно, какие из них еще не завершены и сколько времени они займут", - говорится в заявлении.

В ходе последнего заседания по некоторым из ходатайств защиты одного из обвиняемого, россиянина Олега Пулатова, суд принял решение провести дополнительные расследования, исполнение которых возложено на следственного судью.

Далее в судебном заседании к выступлению будут приглашены адвокаты родственников и адвокаты обвиняемого Пулатова. Также будет предоставлена возможность ответить представителям прокуратуры.

Ранее сообщалось, что слушания по существу дела МН17 назначили на 7 июня 2021 года.

Напомним, судьи отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.