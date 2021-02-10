В столичном регионе Греции вводят жесткий локдаун до весны

Аттика, самый густонаселенный регион Греции, в четверг вводит жесткий локдаун, который продлится до конца февраля.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Это означает, что ни один розничный магазин, кроме супермаркетов и пекарен, не будет работать, и школы вернутся к дистанционному обучению.

Мицотакис назвал две причины для большего количества ограничений в столичном регионе: увеличение количества госпитализаций больных коронавирусом, что создает нагрузку на национальную систему здравоохранения и мутации вируса, которые делают его более заразным.

Он признал, что следующие два месяца будут решающими и болезнь может быстро распространяться, как пожар. "Теперь мы должны предотвратить опасность", - сказал он.

Премьер-министр не исключил дополнительных мероприятий в течение двухмесячного периода.

Растущее количество прививок - Мицотакис заявил, что вскоре они достигнут 500 000 - поможет наиболее уязвимым в борьбе с болезнями, и это может привести к восстановлению привычной жизни быстрее, чем ожидалось.

Мицотакис находится под давлением, чтобы открыть экономику, включая кафе и рестораны. Дело не только в том, что нынешний туристический сезон должен быть намного лучшим, чем во время катастрофического 2020 года.

Есть также вопросы бюджета: правительство уже потратило 5,9 млрд евро с 7,5 млрд евро, которые он выделил на поддержку бизнеса. Ожидается, что средства закончатся до конца марта.