Украина договаривается с Люксембургом о сотрудничестве в космической сфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Люксембург предложил развивать сотрудничество между странами в космической сфере.

Об этом сообщает Правительственный портал по итогам визита премьера, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Шмыгаль предложил премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю проработать вопрос подписания Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Люксембургом о сотрудничестве в космической отрасли для обмена опытом и информацией.

Шмыгаль отметил, что Люксембург использует инновационные подходы к развитию национальной космической деятельности. В частности, в ноябре 2020 года в партнерстве с Европейским космическим агентством был создан Европейский инновационный центр по вопросам космических ресурсов.

"Украина готова наладить стабильное сотрудничество с Люксембургским космическим агентством. Мы заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в области исследования космоса и использования космических ресурсов, в том числе и в рамках международного проекта "Артемида", к которому наша страна присоединилась в ноябре прошлого года", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что Украина имеет длительную историю космической деятельности и ценный опыт в реализации международных космических проектов, развитую научно-техническую школу и технологические возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Накануне визита в интервью изданию Luxembourg Times Шмыгаль заявил, что Украина хочет перезапустить отношения с Люксембургом, поскольку они были на паузе в течение долгого времени.

Издание отмечает, что визит Шмыгаля - это первый визит высокопоставленного украинского лидера в эту страну с 1998 года.