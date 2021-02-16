В Украине есть угроза остановки оборонных закупок, что грозит сотрудничеству с НАТО - эксперты

В Украине с начала года не приняли ни один подзаконный акт Закона "Об оборонных закупках", что делает невозможным углубление отношений с НАТО.

Об этом заявил председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает "Европейская правда".

"Министерство обороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности не обеспечили разработку и принятие ни одного подзаконного нормативного акта на реализацию положений Закона "Об оборонных закупках". Закон, разработанный для приближения Украины к НАТО, так и "висит" без возможности применения. Это все, что надо знать об открытом саботаже реформы", - сказал Загороднюк.

Он отметил, что реализация этого закона была одним из ключевых требований предоставления Украине военной технической помощи правительством США еще в 2020 году. Также любое торможение внедрения закона делает невозможным углубление отношений с НАТО.

Указом президента был установлен срок до 15 февраля для обеспечения разработки и принятия таких подзаконных актов Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Однако, низкое качество документов, ряд противоречий и несоответствий закона вызвали волну замечаний от других министерств и экспертной среды, в связи с чем на последнем правительственном комитете постановления были отправлены на доработку.

"Согласно переходным положениям Закона Украины "Об оборонных закупках" переходный период завершается 31 марта. Отсутствие новой нормативно-правовой базы после 31 марта приведет к полной парализации оборонных закупок", - отмечают в Центре оборонных стратегий.