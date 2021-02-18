В Англии с начала локдауна резко снизился уровень заражений коронавируса
С января в Англии наблюдается "сильное снижение" уровня коронавирусной инфекции, утверждают ученые, отслеживающие эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Исследование React Имперского колледжа в Лондоне показало, что количество заражений по всей Англии уменьшилось на две трети с начала локдауна, а в Лондоне - на 80%.
Но уровень заражений все еще высок, между 4 и 13 февраля каждый из 200 тестов был положительным.
Это похоже на уровни, которые наблюдались в конце сентября 2020 года.
Несмотря на то, что промежуточные выводы на основе более 85 000 тестов от случайно выбранных людей, ученые предполагают, что социальное дистанцирование и ограничения приносят свой результат.
Данные исследования стали известны, когда премьер-министр Борис Джонсон готовится получить новые данные о влиянии вакцинации на распространение коронавируса, накануне публикации в понедельник дорожной карты по ослаблению локдауна в Англии.
Выступая в среду, он заявил, что Англия будет осторожно смягчать коронавирусные мероприятия.
В среду в Великобритании было зарегистрировано еще 12 718 случаев коронавируса, что на 24% меньше среднего показателя за семь дней, а также 738 новых смертей.