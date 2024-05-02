ЕС предлагает Ливану 1 млрд евро на экономическую поддержку и сферу безопасности

Евросоюз предложил Ливану финансовый пакет в размере одного миллиарда евро для поддержки его экономики и сил безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Бейрут, сообщает Reuters.

По словам фон дер Ляйен, пакет поддержки поможет укрепить базовые услуги в Ливане, в частности здравоохранение и образование.

Впрочем, добавила она, для Бейрута крайне важно "продвинуть вперед экономические, финансовые и банковские реформы", чтобы оживить бизнес и банковский сектор.

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Выступая вместе с премьером Ливана Наджибом Микати и президентом Кипра Никосом Христодулидесом, она сказала, что поддержка безопасности ливанской армии, сил внутренней безопасности и общей безопасности будет сосредоточена на обеспечении подготовки, оборудования и инфраструктуры для улучшения управления своей границы.

Экономика Ливана начала восстанавливаться в 2019 году после десятилетий расточительных расходов и коррупции, впрочем, власти затормозили финансовые реформы, которые бы предоставили стране доступ к помощи от Международного валютного фонда на сумму 3 млрд долларов.

Страна не сумела остановить кризис, поэтому большинство ливанцев остались без своих банковских сбережений, в то же время местная валюта обвалилась, а государственные учреждения – от школ до армии – функционируют с большим трудом.

Параллельно с этим увеличилось количество лодок с мигрантами, которые отчаливают от берегов Ливана и направляются в Европу. По словам исследователей, основными пунктами их назначения являются соседний Кипр и все чаще Италия.

К тому же фактически государством в государстве является поддерживаемая Ираном террористическая группировка Хезболла, которая регулярно обстреливает соседний Израиль.

Ранее министр иностранных дел Франции находился в Ливане в рамках дипломатических попыток способствовать деэскалации конфликта на ливанско-израильской границе, где продолжаются обстрелы между поддерживаемой Ираном террористической группировкой Хезболла и Израилем.

Перед этим СМИ сообщили, что кипрский правоохранительный корабль находился у берегов Ливана на фоне сообщений о том, что Никосия усиливает усилия, направленные на предотвращение попадания на остров сирийских беженцев, которые используют небольшие лодки.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что лично обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой убедить власти Ливана остановить лодки с сирийскими беженцами, которые направляются к островному государству-члену ЕС.