Украина снова попросит ЕС о санкциях за нарушение прав человека в Крыму

Украина в ближайшее время обратится к Евросоюзу с просьбой применить новый санкционный механизм за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу на брифинге в Киеве сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, последняя волна репрессий против крымских татар будет темой обсуждения на Генассамблее ООН, а в четверг 18 февраля МИД начал подготовку для коммуникации с ЕС по этому вопросу.

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"Еще в прошлом году я призвал ЕС применить санкционный механизм в ответ на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека", - сказал Кулеба.

"Поэтому уже вскоре, возможно, даже сегодня, я подпишу эти документы, мы снова обратимся к ЕС с такой просьбой", - добавил он.

Напомним, в начале февраля Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставил вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

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