Конституционный суд Германии отклонил жалобу на доминирование мужчин в парламенте

Конституционный суд Германии отклонил иск о недостаточном представительстве женщин в парламенте страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Жалоба, которая касается выборов в Бундестаг в 2017 году, была неприемлемой, говорится в заявлении суда во вторник.

На последних выборах в Германии доля женщин в национальном законодательном органе снизилась менее чем до трети.

В том году женщины составляли чуть более половины избирателей, но только четверть кандидатов от округов составляли женщины, а в избирательных списках женщины составляли 34,7%

Заявители оспаривали отсутствие законодательных положений, требующих гендерного баланса как в избирательных округах, так и в партийных списках.

Однако суд заявил, что они не предъявили никаких юридических требований к парламенту по обеспечению такого справедливого представительства.

В заявлении отмечалось, что судьи не выносили суждения о том, будет ли закрепление такого гендерного паритета в законе совместимым с конституцией страны.