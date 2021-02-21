Черногория начала вакцинацию российским "Спутником V"

Черногория начала вакцинацию против коронавируса дозами российской вакцины "Спутник V", которую подарила ей соседняя Сербия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Органы здравоохранения заявили, что первым прививку в субботу получил 66-летний житель дома престарелых в прибрежном городе Рисан. Следующими были два врача, работающих в этом же доме престарелых.

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Черногория, страна с населением около 620 000 человек, сообщила о более чем 70 000 подтвержденных случаев COVID-19 и 939 случаев смерти.

Власти Черногории заявляют, что планируют также закупить китайскую вакцину Sinopharm и вакцину Pfizer-BioNTech.

Сербия решила подарить Черногории 4000 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Черногория ранее выдала разрешение на ввоз в страну российской вакцины.