Зеленский утвердил положение о годовых национальных программах Украина - НАТО

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении положения о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента, соответствующий указ был подписан 24 февраля.

Положение определяет порядок разработки, мониторинга и оценки результатов выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО, говорится в документе.

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Годовая национальная программа – системный документ, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО (ПДЧ), принятым на встрече глав государств - членов Североатлантического совета.

В годовой национальной программе главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Кабмину поручено ежегодно обеспечивать разработку проекта годовой национальной программы на соответствующий год; утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения; координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы; регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.