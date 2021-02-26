Байден санкционировал первую вооруженную атаку: США нанесли авиаудар в Сирии

Президент США Джо Байден санкционировал первое открытое применение военной силы, приказав нанести авиаудары на востоке Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

США нанесли авиаудары по объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном группировками, которые, как считается, были причастны к недавним атакам в Ираке.

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"Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на персонал США и коалиции в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы этому персоналу", - заявил в четверг вечером официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В результате ударов было уничтожено несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, которые используют несколько поддерживаемых Ираном групп боевиков.

Атака произошла после серии недавних ракетных обстрелов объектов в Ираке, которые используют США. В результате одного из них погиб подрядчик, который работал с возглавляемой США коалицией в Ираке.

По словам официального представителя США, примерно в 2 часа ночи по местному времени истребитель F-15 обстрелял группу зданий в месте, которое, как считается, является перевалочным пунктом для переправки ополченцев в Ирак. По словам чиновника, ожидалось, что на месте атаки будут находиться несколько человек.

США нанесли удар через день после разговора Байдена с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадиме.