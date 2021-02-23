Администрация Байдена готовит собственные санкции за отравление Навального - СМИ

США готовятся отреагировать на отравление и тюремное заключение лидера российской оппозиции Алексея Навального и, как ожидается, в ближайшие недели будут координировать развертывание санкций с европейскими союзниками.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

Администрация бывшего президента Трампа подготовила пакет санкций в ответ на отравление Навального, но команда национальной безопасности Байдена хочет сформировать собственный курс.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена отказался комментировать любые конкретные элементы санкций, но повторил, что "мы рассматриваем доступные варианты".

"Достаточно сказать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом этих нарушений прав человека", - добавил чиновник.

Новые санкции станут первым важным шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушение прав человека.

22 февраля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения, по которому новые санкции против России за арест и заключение Алексея Навального будут готовы через неделю.

По данным СМИ, в санкционный список ЕС будут внесены четыре руководителя российских ведомств.