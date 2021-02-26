Первые страны ЕС получили роботов для дезинфекции больниц, купленных за средства блока

Словения получила двух роботов для дезинфекции палат в больницах, приобретенных за средства ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Еще 29 аппаратов прибудут в больницы Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов, Испании, Люксембурга, Ирландии, Греции, Эстонии, Литвы и Хорватии.

Роботы могут дезинфицировать ультрафиолетовым излучением палату стандартной площади за 10 минут. Одного заряда аппарата хватит для обработки 18 комнат.

Такую обработку палат считают безопасной, так как в таком случае работники больницы не подвергаются дополнительному риску, в отличие от дезинфекции вручную химическими веществами.

Роботы изготовлены датской компанией UVD Robots, которая выиграла тендер. Всего за выделенные ЕС средства - 12 млн евро - планируют приобрести 200 таких аппаратов.