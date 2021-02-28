Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба напомнил, куда украинцы смогут въезжать без виз с марта

Молдова благодаря дружественной стране получила первые вакцины от коронавируса

Премьер Армении повторно обратился к президенту об увольнении начальника Генштаба

В США утвердили вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования






Кулеба напомнил, куда украинцы смогут въезжать без виз с марта

Воскресенье, 28 февраля 2021, 12:42

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что с 1 марта начнет действовать безвизовый режим с карибской островным государством Гренада, а также для въезда в заморские территорий в составе Нидерландов.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют два безвиза: Гренада и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, плюс открывается Грузия", - написал Дмитрий Кулеба.

Однако в связи с пандемией это не означает возможности свободных туристических поездок уже с 1 марта.

Как следует из интерактивной карты МИД, на которой детализированы условия въезда в разные страны, для заморских территорий Нидерландов очевидно действуют такие же требования, как и для въезда в Нидерланды - только для отдельных категорий, с тестом и самоизоляцией.

Похожие требования действуют и в Гренаде - с предварительной регистрацией и подтверждением разрешения на въезд и отрицательным ПЦР-тестом.

Как уже сообщалось, с 1 марта граждане Украины, которые путешествуют самолетом, смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Читайте также: От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туризм Кулеба Безвиз
powered by lun.ua