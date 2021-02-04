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В Белом доме хотят больше ответственности для РФ за злонамеренную деятельность

Четверг, 4 февраля 2021, 20:45

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что новая администрация примет меры для привлечения России к ответственности за злонамеренную деятельность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По его словам, США будут принимать меры против России за вмешательство в выборы в США, за отравление оппозиционера Алексея Навального и другое "злонамеренное" поведение.

"В отличие от предыдущей администрации, мы будем принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ряд вредоносных действий, которые она совершила", - заявил Салливан.

"Мы будем делать это тогда и тем способом, какие сами определим", - добавил он.

Напомним, в Конгресс США внесен законопроект о введении санкций в отношении чиновников из России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

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