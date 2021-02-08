В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за язык ненависти в отношении Украины

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории страны.

Об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева, при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.