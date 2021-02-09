Боррель объяснил, почему не сожалеет о своем провальном визите в Москву

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что не считает ошибочным решением свой визит в Москву, потому что это было возможностью напрямую обсудить с Россией вопросы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время слушаний в Европарламенте.

"Я не думаю, что было неправильным решением ехать туда и высказать при личной встрече то, о чем мы заявляли в письменной форме. Нужно было задействовать все доступные инструменты и влияние, которое могло иметь физическое присутствие главного дипломата ЕС, чтобы выразить позицию по делу против Навального... Было важно выразить нашу обеспокоенность лично, в правильный момент и в нужном месте", - отметил Жозеп Боррель. По его словам, этот вопрос был в центре его разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он признал, что визит мог бы пройти лучше, но он углубил понимание "с чем ЕС имеет дело и чего ожидать в дальнейшем", и что после поездки он чувствует большую обеспокоенность.

"Чтобы сотрудничество было возможным, нужны две стороны. Если российская сторона этого не хочет, мы должны принять это к сведению и искать другие способы", - отметил глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что выводы из визита в Москву будут полезными ЕС для того, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги в отношениях с Россией и сформировать общую позицию.

В своем выступлении он также отметил, что ЕС в любом случае важно продолжать взаимодействие с российским гражданским обществом и "не поворачиваться спиной" к тем, кто хочет сохранить связи с Европой.

Жозеп Боррель также заявил, что готов предложить новые санкции против РФ после визита в Москву.

Подробнее о том, как прошел визит шефа дипломатии ЕС, читайте в статье: Унижение вместо примирения: как визит Борреля в Россию стал историей позора ЕС.