Великобритания отложила таможенные проверки импорта из ЕС на полгода

Великобритания уступила давлению со стороны бизнеса, снова отложив таможенный контроль импорта из ЕС и других стран на шесть месяцев, до января 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр кабинета министров Майкл Гоув заявил британским законодателям в четверг, что "нарушение, вызванное COVID, длилось дольше и глубже, чем мы ожидали", добавив, что "мы выслушали компании, которые убедительно заявили, что им нужно больше времени для подготовки".

Этот шаг означает, что таможенные процедуры для некоторых импортных товаров не потребуются до начала следующего года.

Сертификация продуктов животного происхождения, таких как молоко и мясо, будет требоваться с октября, при этом будут проводиться личные проверки.

Таможенные декларации для всех стандартных товаров потребуются с января 2022 года. Этот шаг должен облегчить бремя трейдеров, работающих между Великобританией и ЕС, но он подчеркивает различные подходы к таможенным проверкам, применяемые обеими сторонами.

Таможенные проверки с обеих сторон должны были вступить в силу, когда 1 января Великобритания выйдет из единого рынка ЕС.

ЕС вводит полный таможенный контроль на границе с января, как и планировалось.

Напомним, Европарламент во второй раз отложили решение о том, когда евродепутаты будут голосовать за новое торговое соглашение с Великобританией.