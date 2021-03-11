Европарламент во второй раз отложил дату ратификации нового соглашения с Британией

Лидеры политических групп Европейского парламента в четверг во второй раз отложили решение о том, когда евродепутаты будут голосовать за новое торговое соглашение с Великобританией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Недавние события с Великобританией не дают нам положительных сигналов для согласования даты", - сказал представитель парламента, имея в виду напряженность в отношениях с Лондоном из-за решения Великобритании в одностороннем порядке продлить льготные периоды для пограничных проверок в портах Северной Ирландии, а также дипломатический скандал из-за экспорта вакцин.

Соглашение о будущих отношениях временно вступило в силу в начале года, но все еще требует утверждения депутатами Европарламента.

Теоретически Европарламент может дождаться конца апреля, когда закончится временное применение соглашения.

Пресс-секретарь сказал, что "нет необходимости" принимать решение "сейчас", и добавил: "Будут другие возможности встретиться и принять решение до следующего пленарного заседания в апреле".

Неделю назад Европарламент отказался назначить дату голосования, протестуя против того, что Евросоюз считает внесенными Лондоном односторонними изменениями в договоренности о Brexit по Северной Ирландии.