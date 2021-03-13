Грузия получила первую партию вакцины от коронавируса через COVAX

В Грузию прибыла первая партия вакцины от коронавируса - 43,2 тысячи доз AstraZeneca, которую по лицензии производят в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вакцина AstraZeneca-SKBio изготовлена ​​по лицензии разработчика на предприятиях в Южной Корее. Сначала сообщалось, что это должна быть AstraZeneca, изготовленная по лицензии в Индии.

Вакцинация в Грузии начнется через два дня, с 15 марта. Первыми доступ к прививкам получат медики.

"Следующая поставка - 86,4 тысячи доз - состоится в апреле", - говорится в сообщении представительства ЮНИСЕФ в Грузии.

Ранее правительство Грузии попросило ЮНИСЕФ помочь с приобретением вакцины Pfizer-BioNTech, её ожидают в конце марта.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, Грузия стала четвертой страной региона, которая получила вакцину через платформу COVAX.

Всего к концу 2021 Грузия ожидает получить через COVAX 700 000 доз вакцины, которых хватит для прививки 20% населения страны.

Ранее вакцину от коронавируса через COVAX получила Молдова. В отличие от Грузии, это были не первые вакцины от коронавируса в стране.