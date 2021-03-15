Мережко прокомментировал пранк россиян, позвонивших спецдокладчику ПАСЕ от его имени

Нардеп и вице-президент ПАСЕ Александр Мережко прокомментировал розыгрыш российских пранкеров, которые от его имени позвонили французскому депутату Жаку Мэру, спецдокладчику ПАСЕ по делу Навального.

Комментарий Мережко предоставил агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

Мережко убежден, что розыгрыш российских пранкеров будет иметь последствия для российской стороны.

"Очередной "шедевр" российских шутников, который свидетельствует о том, что российская сторона застряла в своих розыгрышах на этапе начала 2000-х. Считаю, что мой французский коллега во время беседы вел себя очень достойно", - сказал Мережко.

По его словам, он общался с Мэром еще в январе, сразу после телефонного звонка пранкеров.

"Немного зная психологию французов, уверен, что эта затея ударит именно по российской стороне, которая уже лет десять как потеряла способность просчитывать ситуацию хотя бы на два шага вперед", - отметил Мережко.

По его мнению, этот розыгрыш имеет четко определенную цель - зондирование шансов запуска так называемой новой комплиментарной процедуры по РФ.

Мережко пояснил, что речь идет о перспективах российской стороны столкнуться с гораздо более системными вызовами в Совете Европы, чем те, что происходили в период 2014-2019 годов, когда российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ и вынуждена была покинуть этот форум.

"Указанная перспектива заставляет россиян нервничать и даже впадать в истерию. Сложно подобрать другие оценки российским ультиматумам о готовности покинуть Совет Европы", - сказал депутат.

11 марта российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) обнародовали на своем YouTube-канале запись розыгрыша спецдокладчика ПАСЕ по делу российского оппозиционера Алексея Навального Жака Мэра.

Пранкеры позвонили Мэру от имени Мережко по вопросу отравления Навального. Судя по обнародованному ролику, разговор состоялся еще в конце января во время сессии ПАСЕ.