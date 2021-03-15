Президенту ПАСЕ перед его визитом в Москву напомнили об "унижении Борреля"

Вице-президент ПАСЕ, народный депутат Александр Мережко предостерег президента ПАСЕ Хендрика Дамса от репутационных рисков накануне его визита в Москву.

Об этом Мережко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

По словам Мережко, этот визит осуществляется по приглашению российской стороны, которая "использует стремление чиновников Совета Европы хоть каким-то образом прорвать информационную блокаду, вызванную Covid-19, часто в ущерб и без того разрушенного авторитета Совета Европы и его Ассамблеи".

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"Как известно, осенью прошлого года россияне так же настойчиво затягивали к себе генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич и собственно Хендрика Дамса, который очень хотел, но не смог осуществить визит в Москву, именно учитывая коронавирус. Важно отметить, что в этот раз украинская сторона, как и накануне визита генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, довела до господина Дамса сигналы о репутационных рисках визита. Я уверен, что в европейском истеблишменте еще свежи воспоминания об унижении Жозепа Борреля во время недавнего визита в Россию", - сказал политик.

Мережко рассчитывает, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время своего визита в Москву сможет поднять вопрос оккупированного Крыма, российского военного присутствия на Донбассе и дела MH17.

"У господина Дамса - широкий круг вопросов, который он может поднять во время переговоров с россиянами: возвращение Украине временно оккупированного Крыма, взаимодействие с международным следствием по делу о сбитом российскими военными самолете Малайзийских авиалиний MH17, вывод российских войск с востока Украины, освобождение украинских заложников и политзаключенных, в том числе активистов крымскотатарского народа.

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Воспользуется ли господин Дамс возможностью задать эти вопросы "русским партнерам"? Ждать ответа недолго", - сказал украинский депутат.

Хендрик Дамс посетит Москву с визитом 15-16 марта.

Напомним, в день визита Борреля Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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