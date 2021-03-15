Мережко прокоментував пранк росіян, які подзвонили спецдоповідачу ПАРЄ від його імені

Нардеп і віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко прокоментував розіграш російських пранкерів, які від його імені зателефонували французькому депутату Жаку Меру, спецдоповідачу ПАРЄ у справі Навального.

Коментар Мережко надав агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Мережко переконаний, що розіграш російських пранкерів матиме наслідки для російської сторони.

"Черговий "шедевр" російських жартівників, який свідчить про те, що російська сторона застрягла у своїх розіграшах на етапі початку 2000-х. Вважаю, що мій французький колега під час бесіди поводився дуже гідно", - сказав Мережко.

За його словами, він спілкувався з Мером ще в січні, одразу після телефонного дзвінка пранкерів.

"Трохи знаючи психологію французів, упевнений, що ця затія вдарить саме по російській стороні, яка вже років десять як втратила здатність прораховувати ситуацію хоча б на два кроки вперед", - зазначив Мережко.

На його думку, цей розіграш має чітко визначену мету - зондування шансів запуску так званої нової компліментарної процедури стосовно РФ.

Мережко пояснив, що йдеться про перспективи російської сторони стикнутися з набагато гострішими і більш системними викликами у Раді Європи, ніж ті, що відбувалися в період 2014-2019 років, коли російська делегація була позбавлена права голосу в ПАРЄ й вимушена була покинути цей форум.

"Зазначена перспектива змушує росіян нервувати і навіть впадати в істерію. Складно підібрати інші оцінки тривалим російським ультиматумам про готовність покинути Раду Європи", - сказав депутат.

11 березня російські пранкери Алексєй Столяров (Лексус) і Владімір Кузнецов (Вован) оприлюднили на своєму YouTube-каналі запис розіграшу спецдоповідача ПАРЄ у справі російського опозиціонера Алексєя Навального Жака Мера.

Пранкери зателефонували Меру від імені Мережка з питання отруєння Навального. Судячи з оприлюдненого ролика, розмова відбулася ще наприкінці січня під час сесії ПАРЄ.