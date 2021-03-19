Страны ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Германия, Франция и другие европейские страны объявили о планах возобновить использование вакцины от AstraZeneca в четверг после того, как регулятор ЕС заявил о ее безопасности и преимуществе использования над потенциальными рисками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После сообщений о развитии тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca, более десяти стран ЕС прекратили использование препарата.

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18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования после расследования сообщений о случаях тромбов.

Через несколько часов Германия заявила, что восстановит введение вакцины AstraZeneca с утра пятницы. Министр здравоохранения Йенс Шпан сказал, что прекращение вакцинации из соображений предосторожности было правильным решением.

Франция также заявила, что возобновит использования вакцины, а премьер-министр Жан Кастекс планирует получить прививки в пятницу днем.

Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что Италия сделает то же самое, и приоритетом его правительства остается скорейшая вакцинация как можно большего числа людей.

Испания заявила, что оценивает возможное возобновление прививок, в то время как Кипр, Латвия и Литва заявили, что возобновят введения вакцины AstraZeneca.

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