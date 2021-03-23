Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Хот-доги на лаве: извержение вулкана в Исландии стало центром необычного туризма

ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму

Так называемое "представительство ДНР" в Марселе сообщило, что суд запретил его деятельность

Во Франции начался суд над IKEA по подозрению в слежке за персоналом






В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономанией" в Болгарии

Вторник, 23 марта 2021, 14:31

МИД РФ обещает зеркальный ответ на высылку Болгарией сотрудников российского посольства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США.", - заявила Захарова.

Она призвала Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", что, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии.

"Согласно дипломатической практике Российская Федерация оставляет за собой право на" зеркальные "меры", - добавила Захарова.

Напомним, 22 марта МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов.

18 марта, в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не является русскими.

Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Болгария
powered by lun.ua