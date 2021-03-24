Германия призывает Еврокомиссию купить российскую вакцину для стран ЕС

Германия призывает Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины "Спутник V" для стран Евросоюза.

Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы попросили Комиссию начать процедуру закупок "Спутник V", - сказал чиновник, добавив, что "сейчас мы видим, что Комиссия находится в процессе запуска этой процедуры".

Чиновник сказал, что Комиссия должна сначала получить мнение столиц стран ЕС, чтобы увидеть, какие страны заинтересованы в покупке российской вакцины, прежде чем начинать переговоры по контракту о количестве доз.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило первый набор данных о российской вакцине в начале этого месяца, когда Россия подала заявку на одобрение препарата в Европе.

Глава EMA заявил во вторник, что регулирующий орган готовится проинспектировать объекты в России, где производится вакцина. Неясно, какие сроки принятия EMA решение о российской вакцины.

Немецкий чиновник сказал, что первые шаги процедуры закупок в ЕС могут начаться, пока идут проверки.

"Мы считаем, что этот процесс может начаться сейчас, пока идет рассмотрение регулирующих органов. Мы считали бы правильным, если бы переговоры были начаты немедленно", - пояснил он.

Однако чиновник добавил, что официальные переговоры с Россией еще не начались. "Я считаю, что в ближайшем будущем этот вопрос также будет снова обсуждаться в политическом плане", - сказал он, имея в виду потенциальные дискуссии между лидерами ЕС на виртуальном саммите ЕС в четверг и пятницу.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьер-министра страны Игоря Матовича подать в отставку и положить конец политическому кризису, вызванного его решением приобрести разработанную в России вакцину против коронавируса.

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