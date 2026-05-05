Евреи против Стармера: как премьер Британии столкнулся с неожиданными ударами по рейтингу

За останні дні Стармер стикнувся з численними єврейськими протестами (на фото – демонстрація на півночі Лондона, повз яку проїздить його кортеж)

У прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – один із найскладніших політичних періодів з часу приходу до влади у липні 2024 року. Рейтинг лідера уряду падає, а медіа пишуть про невдоволення ним з боку державного апарату.

До того ж підрив довіри між держслужбовцями та політичним керівництвом уряду посилює ізоляцію Стармера тоді, коли він зіштовхується ще й з низкою інших серйозних викликів.

Зокрема, прем’єра критикують за суперечливі кадрові рішення.

Найгучніше – за призначення послом Великої Британії у США колишнього міністра Пітера Мендельсона. У нього неоднозначна репутація та давні політичні скандали за плечима, у тому числі зв'язок із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Стармера також атакують за недостатньо рішучу реакцію на зростання кількості антисемітських інцидентів і нападів на єврейські об’єкти. Уряд звинувачують у неспроможності оперативно стабілізувати ситуацію.

Усе це несе для Стармера політичну небезпеку – кожна нова помилка може мати тяжкі наслідки. Розповідаємо детальніше про проблеми, що загрожують прем’єру Британії.

Більшість виборців не вірять у прем’єра

Складну політичну ситуацію Стармера підтверджують опитування.

За даними соціологічної служби YouGov, дії глави уряду зараз схвалюють лише 19%. Водночас 61% британців ставляться до нього негативно, тоді як 18% займають нейтральну позицію.

Інше опитування цієї компанії від 21 квітня свідчить:

значна частина громадян має сумнів, що прем’єр збереже свою посаду до кінця 2026 року.

Лише 28% громадян вважають це доволі або дуже ймовірним, натомість 57% британців скептично оцінюють шанси Стармера залишитися на посаді прем’єра до завершення 2026 року.

Сам Стармер у колонці для The Observer закликав до згуртування замість розбрату.

"Ми можемо зануритися в політику невдоволення та розколу. Або ж можемо разом підвестися у межах національних зусиль, які відповідають масштабу загроз і турбулентності, з якими ми стикаємося… Зробити країну сильнішою, стійкішою та згуртованішою, щоб взяти під контроль власне майбутнє, підвищити наші амбіції та досягти кращого результату", – писав він.

Стармер анонсував, що уряд незабаром оприлюднить "план радикальних реформ".

Політичну ситуацію для нього ускладнюють загрозливі для Лейбористської партії місцеві та регіональні вибори, які відбудуться вже 7 травня. Лейбористи ризикують зазнати відчутних втрат – тоді це може спровокувати внутрішню боротьбу за лідерство та поставити під сумнів позиції самого Стармера як керівника партії та уряду.

Звинувачення у недостатній протидії антисемітизму

У четвер 30 квітня Стармер зіштовхнувся з хвилею протестів під час візиту до району Голдерс-Грін у північному Лондоні – місцевості, де проживає одна з найбільших єврейських громад країни.

Саме цей район останніми тижнями опинився в центрі уваги через серію нападів на єврейські об’єкти та зростання напруження навколо безпеки громади.

Візит глави уряду, який мав продемонструвати підтримку місцевим жителям та занепокоєння влади ситуацією, супроводжувався гучними акціями протесту. Частина присутніх зустріла Стармера свистом і вигуками невдоволення.

Дехто тримав плакати з написом:

"Кір Стармер – кривдник євреїв", а натовп скандував гасла на кшталт "Ганьба!"

Протестувальники звинувачують владу в недостатньо рішучій реакції на антисемітські інциденти та неспроможності гарантувати належний рівень захисту громадян європейського походження.

Стармер приїхав до Голдерс-Грін наступного дня після чергового резонансного нападу в цьому районі.

Тоді чоловік із ножем поранив двох людей просто на вулиці, що ще більше посилило тривогу серед місцевих мешканців. На місце події оперативно прибули правоохоронці й медики, постраждалим надали необхідну допомогу, а нападника невдовзі затримали.

За попередніми даними поліції, затриманий має "проблеми з психічним здоров’ям". Слідчі перевіряють його психічний стан та чи не вплинув він на поведінку під час атаки.

Водночас про відповідальність за напад заявило пов’язане з Іраном угруповання "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія".

І це лише один з інцидентів останніх тижнів.

Незадовго до цього невідомі підпалили чотири автомобілі швидкої допомоги, що належали єврейській волонтерській службі, яка надає екстрену медичну допомогу та безкоштовно транспортує пацієнтів до лікарень. Поліція розслідує цей випадок як можливий акт антисемітизму.

Ще раніше британська влада висунула звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за представниками єврейської громади у Великій Британії в інтересах Ірану.

Крім того, у Лондоні сталася спроба підпалу синагоги. Британські служби безпеки вивчають інцидент поблизу посольства Ізраїлю у столиці – проіранська група повідомила про атаку дипмісії дронами.

Останній інцидент з вуличним нападом вичерпав терпіння місцевої єврейської громади. Люди заявляють, що атмосфера страху та невизначеності лише посилюється, а реакція влади, на їхню думку, залишається недостатньо рішучою.

Водночас наявні дані свідчать, що різке зростання антисемітизму в країні точно не пов'язане з прем’єрством Стармера.

Атаки на євреїв у Британії різко почастішали ще до зміни влади.

За даними Community Security Trust (CST) – організації, що займається моніторингом антисемітських інцидентів у Великій Британії, – у 2023-му сталося найбільше проявів антисемітизму за понад 30 років спостереження: рекордні 4296 інцидентів. У 2024-му таких було 3528, що також немало. Для порівняння, за 10 років до того, у 2014-му, в Британії також били на сполох через рекорд – 1168 зафіксованих випадків, і це тоді було двократне зростання порівняно з попереднім роком.

За десятиліття відтоді кількість проявів антисемітизму зросла в рази.

Уряд підтверджує висновки незалежного моніторингу. Дані Міністерства внутрішніх справ Великої Британії за 2024–2025 роки також свідчать, що євреї непропорційно часто стають жертвами злочинів на ґрунті релігійної ненависті.

Тож ця динаміка вже давно створювала значне напруження серед єврейської громади Великої Британії. А війна в Ірані і посилення антисемітизму вивели проблему на політичний рівень.

На тлі нападів на єврейські об’єкти британський уряд оголосив про збільшення фінансування заходів безпеки для єврейських громад. Додаткові 25 млн фунтів стерлінгів планують спрямувати на посилення поліцейських патрулів та охоронних заходів для гарантування безпеки єврейських громад. Паралельно запроваджено "серйозний" рівень терористичної загрози. Такий статус означає, що ймовірність здійснення теракту оцінюється як висока, а силові структури працюють у режимі підвищеної готовності.

Однак – хоча всі дані доводять, що уряд Стармера не є винуватцем погіршення безпеки єврейської громади, – політично для багатьох саме він став символом проблем.

Тінь Епштейна над ключовим призначенням

Щодо призначення Пітера Мендельсона послом в США, то ситуація вперше загострилася у лютому.

Тоді серед розсекречених у США документів з’явилися численні електронні листи та світлини, що свідчать про його тривалі та тісні контакти із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном (радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії).

Нова хвиля суперечок спалахнула після повідомлень про те, що Мендельсон до призначення не завершив проходження повної перевірки на безпеку. Попри важливість такої процедури для кандидатів на одну з ключових дипломатичних посад, посадовці Міністерства закордонних справ, за даними британських ЗМІ, не донесли цю інформацію до уряду належним чином.

Додаткового резонансу справі надали заяви колишнього постійного заступника міністерки закордонних справ Оллі Роббінса. Британські ЗМІ тоді повідомляли, що причиною його суперечливої відставки у квітні цього року стала втрата до нього довіри з боку Стармера та міністерки закордонних справ Іветт Купер.

Роббінс стверджує, що процес погодження кандидатури Мендельсона відбувався в атмосфері значного політичного тиску з боку Даунінг-стріт.

"Увагу була зосереджено на тому, щоб швидко доставити Мендельсона до Вашингтона. Я думаю, що протягом січня офіс міністра закордонних справ перебував під постійним тиском", – заявив експосадовець.

Заяви Роббінса привернули значну увагу. Заступниця керівника апарату консервативної експрем’єрки Терези Мей Джо Пенн вважає, що Стармер ухвалив рішення щодо Мендельсона без урахування важливих фактів.

"Звільнення Оллі та фундаментально помилкове рішення прем’єр-міністра призначити Пітера Мендельсона, попри всі докази та поради щодо протилежного, лише поглибить розрив між державною службою та міністрами й радниками. Результатом стане зниження рівня довіри та відвертості у цих стосунках", – заявила вона.

Британська державна служба налічує 520 тисяч осіб. На відміну від американської, вона здебільшого складається з аполітичних постійних посадовців, які протягом багатьох років служать урядам різних партій.

Зазвичай вони залишаються за лаштунками, реалізуючи політику чинного уряду. Тому звільнення Роббінса є особливо чутливим для британської системи державного управління.

Оприлюднені урядові документи також свідчать, що прем’єр-міністру рекомендували дочекатися завершення всіх перевірок перед остаточним затвердженням кандидатури. Водночас низка британських ЗМІ повідомляла, що Стармер проігнорував такі застереження щонайменше двох посадовців.

Опозиція вже використовує цей скандал як аргумент проти уряду,

звинувачуючи Стармера у нехтуванні процедурами заради політичної доцільності.

Палата громад британського парламенту розглядала навіть можливість розпочати парламентське розслідування проти прем’єр-міністра через призначення Мендельсона – однак зрештою більшістю голосів відхилила цю пропозицію.

У будь-якому разі, найближчі місяці можуть стати для Стармера визначальними.

Якщо уряду вдасться повернути контроль над ситуацією, зміцнити в людей відчуття безпеки та зняти сумніви щодо кадрової політики, прем’єр зможе стабілізувати свої позиції. Інакше може розпочатися період тривалого політичного виснаження його уряду.

Авторка: Уляна Кричковська,

журналістка "Європейської правди"