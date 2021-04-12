Франция отменит авиарейсы, имеющие альтернативу в виде поездов

Французские депутаты проголосовали за приостановление внутренних авиарейсов, у которых есть альтернатива в виде прямого поезда с продолжительностью поездки менее чем два с половиной часа, в рамках ряда климатических и экологических мер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Новый закон будет означать окончание коротких внутренних рейсов из аэропорта Орли, к югу от Парижа, в Нант и Бордо, хотя соединительные рейсы через аэропорт Шарль де Голль / Руасси, к северу от французской столицы, будут продолжаться.

Климатическая комиссия, созданная президентом Эммануэлем Макроном, сначала рекомендовала отменить все рейсы между французскими направлениями, где существовала альтернатива прямого поезда с продолжительностью поездки менее четырех часов.

Однако это требование было сокращено до двух с половиной часов после решительных возражений со стороны некоторых регионов и авиакомпании Air France-KLM, которая, как и другие авиакомпании, сильно пострадала от местных и международных ограничений на путешествия в связи с пандемией.

Год назад французское правительство согласовало заем на 7 млрд евро для AF-KLM при условии отмены определенных внутренних рейсов.

Исполнительный директор Air France-KLM Бенджамин Смит заявил, что авиакомпания стремится уменьшить количество своих французских внутренних маршрутов на 40% до конца этого года.

Французская ассоциация потребителей UFC-Que Choisir призвала депутатов сохранить четырехчасовой рекомендации и предоставить новому закону "некоторую суть ..., а также ввести гарантии того, что [французская национальная железная дорога] SNCF не воспользуется возможностью искусственно увеличить свои цены или ухудшить качество железнодорожного обслуживания".

Ассоциация добавляет, что запрет внутренних рейсов, если существует альтернатива поезда продолжительностью поездки менее четырех часов, будет иметь "реальное влияние" на уменьшение выбросов CO2 и не окажет негативного влияния на время поездки и цены.

"В среднем самолет выбрасывает в 77 раз больше СО2 на пассажира, чем поезд на этих маршрутах, хотя поезд дешевле, а потерянное время ограничен 40 минутами", - сказано в сообщении.