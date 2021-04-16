Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте немецкого правительства.

"Канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили, в частности, ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Они разделили озабоченность по поводу роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали к отведению этих подкреплений с целью деэскалации ситуации", - говорится в заявлении.

Канцлер Германии и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате", - отметили в канцелярии Меркель.

Зеленский по итогам переговоров в Париже заявил, что 19 апреля будет заседание советников лидеров "нормандской четверки", где будет обсуждаться вопрос кластеров - пошаговое выполнение Минских договоренностей.

Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

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