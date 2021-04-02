Пять с минусом за евроатлантическую интеграцию: эксперты оценили достижения Украины в 2020 году

Эксперты оценили на пять с минусом политику Украины в 2020 году в сфере евроатлантической интеграции. Это несколько выше, чем за 2019 год, когда это направление оценили на четыре с плюсом.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Совет внешней политики "Украинская призма", пишет "Европейская правда".

Главным достижением года считают присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

В декабре Минобороны впервые провело закупку военных товаров через Агентство по поддержке и снабжению (к системе закупок Агентства НАТО по поддержке и поставке Украина присоединилась в начале года).

Отмечают продолжение реализации Программы НАТО-Украина по переподготовке военнослужащих (в 2020 году - 280 человек) и Программы НАТО "Совершенствование военного образования". Значительное внимание со стороны Минобороны направлено ​​на реформу ВСУ, соответствие стандартам НАТО и достижение совместимости.

"Несмотря на запланированное еще в Программе правительства на 2018 год присоединение Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности, в 2020 году процесс так и не был завершен", - отмечают авторы.

Упоминают также, что в апреле 2020 года Североатлантический совет признал Украину потенциальным операционным партнером тренировочной миссии НАТО в Ираке, но военных туда так и не отправили.

Также остался нерешенным вопрос блокирования Комиссии Украина-НАТО Венгрией.

Оценка политики осуществлялась по пяти индикаторам: наличие политического интереса, эффективность взаимодействия украинских институтов, стратегическое видение направления политики, конкретная деятельность в течение года и ее результаты.

Каждый из пяти индикаторов оценивался по шкале от 1 до 5 баллов, где 5 - максимальная оценка. Общая оценка определялась как среднее арифметическое баллов по всем индикаторам и выставлялась латинскими буквами (A, B, C, D, E) с арифметическими знаками действия (+/-) в зависимости от значения полученного показателя.