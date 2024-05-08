Глава Гагаузии будет "праздновать" 9 мая в Москве

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул в очередной раз отправилась в Россию, где планирует прийти на парад ко дню победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне в Москве 9 мая.

Об этом представители Гуцул рассказали пропагандистскому агентству ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Глава Гагаузии находится в Москве, где планирует принять участие в параде Победы на Красной площади", – сказали российскому агентству в пресс-службе башкана Гагаузии.

При этом Гуцул в своих соцсетях не объявляла о визите в Москву, зато пригласила жителей Гагаузии для празднования "дня победы" в административный центр региона – Комрат.

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В марте Евгения Гуцул на неделю ездила в Россию и хвасталась фото встречи с Владимиром Путиным. По возвращении она заявила, что договаривалась о дешевом газе и "бонусах к зарплатам" для Гагаузии.

После этого она снова приехала в Москву в апреле, где приняла участие в съезде пророссийской оппозиции Молдовы и стала исполнительным секретарем новосозданного политического блока "Победа", который возглавил молдавский олигарх-беглец Илан Шор.

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