В Польше с 26 апреля начнут ослаблять локдаун

В Польше с понедельника начнут ослаблять коронавирусные ограничения с учетом регионального принципа.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министр сообщил, что в Силезском, Нижнесилезском, Великопольском, Лодзинском и Опольском воеводствах будут сохранены текущие ограничения.

В других регионах с 26 апреля смогут вернуться к очному обучению учащиеся 1-3 классов. Также там снова заработают салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты. Другие ограничения - в т.ч. по торговле, религиозным культам и гостиницам, закрытым до 3 мая, остаются в силе.

"После майских праздников мы, скорее всего, откроем учреждения культуры", - заявил Недзельский. Он добавил, что уже консультировался по этому вопросу с вицепремьер-министром, министром культуры, национального наследия и спорта Петром Глинского.

Министр здравоохранения объявил, что на следующей неделе будет представлен более детальный план для различных отраслей, который будет охватывать весь май.

"Также на следующей неделе мы выяснить, и когда упразднится требование носить маски для лица под открытым небом", - сказал он.

Как сообщалось, в Польше, согласно планам правительства, с 10 мая все взрослые граждане должны получить возможность зарегистрироваться для вакцинации против коронавируса.