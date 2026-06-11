Сибига обсудил с албанским министром совместный путь к вступлению в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Феритом Ходжей, в ходе которых обсудили совместный путь к вступлению в ЕС.

Об этом в МИД Украины сообщили в четверг, пишет "Европейская правда".

В разговоре Сибига поблагодарил Албанию за ее непоколебимую поддержку Украины и ознакомил коллегу с последней ситуацией на поле боя.

Они обсудили двустороннюю повестку дня, планы относительно будущих контактов на высоком уровне и скоординировали дальнейшие усилия для продвижения общего европейского пути к вступлению.

"Поздравил Албанию с ее впечатляющим прогрессом на пути к членству в ЕС. Украина и Албания продемонстрировали, что реформы, стойкость и решимость приносят результаты", – заявил Сибига.

Они также обсудили необходимость поддержания мощного давления на Россию и продолжения международных усилий, направленных на достижение всеобъемлющего и прочного мира. Договорились оставаться в тесном контакте и продолжать совместную работу ради более сильной, безопасной и более объединенной Европы.

Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.

Это произошло после того, как в 2024 году путь Албании в ЕС был отделен от пути Северной Македонии. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.

Албания готова пойти "на все", чтобы стать членом ЕС, даже если ценой вступления станет временное отсутствие ее права национального вето во время испытательного срока.

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