Словакия присоединилась к высылке дипломатов РФ из-за организации взрыва в Чехии

Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию русскими взрыва в Чехии.

Об этом заявил премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Словацкая Республика не может терпеть, если деятельность представителей иностранных дипломатических миссий не соответствует согласованным принципам", - сказал он.

"Обеспечение безопасности граждан - одна из крупнейших задач государства", - заявил Гегер.

Словацкое правительство дало трем российским дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Как сообщалось, Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем русских в Праге.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.