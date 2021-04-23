Сотрудники ГРУ РФ были в Болгарии во время взрывов на складах оружия - СМИ

Сотрудники Главного разведывательного управления РФ находились в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании болгарской редакции "Радио Свобода".

В течение 2014 года в разных местах Болгарии произошли четыре взрыва на объектах, где производится оружие и боеприпасы. В одном месте, Горни Лом, северо-западнее Софии на границе с Сербией, погибли 15 человек.

21 марта 2015 года в поселке Иганово произошли взрывы на Вазовском машиностроительном заводе "Сопот" - государственном объекте, где производятся противотанковые боеприпасы, зенитные ракеты и другое оружие. Через три недели, 14 апреля, на том же заводе снова прогремели взрывы, частично разрушив одну часть большого комплекса. В обоих случаях обошлось без пострадавших и погибших.

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Болгарские прокуроры расследовали причину взрывов, но обвинение было выдвинуто только в одном эпизоде: взрыв 1 октября 2014 в Горни Ломе. Позже четырех обвиняемых были оправданы. Публичной информации о том, что случилось с другими расследованиями, нет.

Расследование журналистов указывает на возможную связь между ГРУ РФ и болгарскими взрывами.

Примерно во время взрывов на заводе в Иганово весной 2015 года не менее шести россиян, которых идентифицировали как агентов ГРУ, регулярно приезжали и уезжали из Болгарии.

Более того, данные о полетах и ​​информация об отслеживании GPS, впервые собранные группой Bellingcat, показывают еще одного предполагаемого агента ГРУ, который приехал в Болгарию и выехал из страны, близко к дате взрывов 2014 года.

Этот же подразделение также связано с попытками отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, склады которого были уничтожены взрывами в Чехии. Первое из двух отравлений, перенесенные Гебревым, произошло 28 апреля 2015 года - через две недели после взрыва 14 апреля в Иганово.

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Согласно данным отслеживания полетов, опубликованным Bellingcat, гражданин России по имени Владимир Моисеев, использовавший псевдоним "Владимир Попов", путешествовал в Болгарию по меньшей мере четыре раза в 2014 году: в марте, сентябре, ноябре и декабре и один раз в 2015 году. Все эти поездки происходили в те дни, когда происходили взрывы.

Чиновники в Черногории заявляют, что они также ищут Моисеева в связи с возможной причастностью к неудачной попытке переворота в 2016 году.

Между тем, начиная с февраля и апреля 2015 года, не менее шести других россиян ездили в Болгарию и выезжали из нее. Среди них были Денис Сергеев и Сергеем Лютенков, путешествовавшие в Софию под псевдонимами Сергей Федотов и Сергей Павлов соответственно.

Еще один вероятный агент по имени Егор Гордиенко, использовавший псевдоним Георгий Горшков, прибыл в черноморский город Бургас примерно на третьей неделе апреля вместе с Сергеевым.

Присутствие обоих в Болгарии совпало с двумя внезапными и загадочными болезнями, которые едва не убили Гебрева. Его, вероятно, отравили "Новичком", как и Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

В феврале 2019 года болгарские следователи возобновили расследование отравления Гебрева. Тогдашний генеральный прокурор Сотир Цацаров заявил, что предполагаемый российский разведчик, связанный с отравлением Скрипаля, находился в Болгарии в апреле 2015 года.

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