Послы G7 предостерегают от политического вмешательства в управление "Нафтогазом"

Послы стран Группы семи отреагировали на решение правительства об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 принимают во внимание решение Кабмина об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - говорится в сообщении.

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in 🇺🇦, free from political interference, is crucial to 🇺🇦 competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments.