Макрон пообещал всем взрослым доступ к вакцине с 15 июня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для всех взрослых вакцинация от коронавируса откроется с 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Если вам 18 лет и старше - регистрируйтесь с 15 июня на прививки", - заявил президент 30 апреля.

Это заявление подтверждает, что Макрон не отказывается от сроков вакцинации, объявленных в марте.

Также он сообщил об открытии регистрации с 1 мая для людей от 18 лет, которые по состоянию здоровья входят в группы риска (страдающих от избыточного веса, диабета, гипертонии, почечной недостаточности, проблем с сердцем или онкозаболеваний). По словам министра здравоохранения Оливье Верана, к этим группам относятся около 4 млн человек.

С 15 мая, как предполагается, откроют регистрацию для группы 50+, сейчас вакцинация уже отрыта для людей от 55 лет.

По данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, во Франции первой дозой вакцины от коронавируса привиты уже 26,7% взрослого населения, обеими дозами - 10,5%. Эти показатели близки к средним в ЕС 27,2% привитых первой дозой и 10% - обеими дозами.