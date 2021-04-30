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В США от коронавируса полностью вакцинировали 100 млн людей

Пятница, 30 апреля 2021, 19:57

100 млн взрослых людей в Соединенных Штатах полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом заявил в пятницу координатор с реагирования на пандемию Белого дома Джеффри Зинтс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это сто миллионов американцев с чувством облегчения и покоя, зная, что после долгого и тяжелого года они защищены от вируса", - сказал он журналистам на брифинге в Белом доме.

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Это 38% взрослого населения страны. При этом 55% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. В целом в США было сделано около 240 млн прививок, пишет Axios.

Президент США Джо Байден заявил, что до конца мая вакцин будет достаточно для каждого взрослого американца. Теперь каждый американец старший 16 лет имеет право на вакцинацию против Covid-19 по всей стране.

Администрация Байдена запустила телерекламу, чтобы поощрять вакцинацию и повышать доверие общества к вакцинам по мере все большего их распространения.

Она также объявила, что почти 10 млрд долларов будут выделены на расширение доступа к вакцинам и повышение доверия к ним в сильно пострадавших сообществах по всей стране.

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США Коронавирус Вакцины
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