Румыния разрешила матчи Евро-2020 со зрителями, Украина сыграет там два матча

Министерство спорта Румынии официально подтвердило, что футбольные матчи в Бухаресте в рамках Чемпионата Европы по футболу-2020 будут проходить со зрителями на трибунах.

Об этом заявил министр спорта Эдуард Новак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Матчи Евро-2020 будут проходить на Национальном стадионе в Бухаресте при максимальном присутствии на трибунах 13 000 зрителей, то есть 25% вместимости арены.

Новак уточнил, что доступ на трибуны будет осуществляться по схеме, разработанной специалистами УЕФА.

"Каждый зритель должен предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от COVID или что ему сделали прививку. Каждый билет будет содержать дату и время, когда он должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей у ​​входа. Другой вариант, если у него нет теста, то проверка будет проводиться на месте ", - пояснил министр.

Румынские власти предполагает, что иностранные болельщики, которые сохранили свои билеты, будут ехать только на матчи и их не интересует туризм. Таким образом, вероятность того, что они останутся в Румынии более 48 часов, крайне мала.

Румыния получила право провести четыре матча в рамках Евро-2020, в том числе два с участием сборной Украины. На групповом этапе украинцы сыграют в Бухаресте с Северной Македонией 17 июня и с Австрией 21 июня.

Министр не уточнил, будут ли иметь право на въезд болельщики с билетами на матчи из-за пределов ЕС. Сейчас въезд для украинцев в ​​страны Евросоюза закрыт.

Чемпионат Европы состоится в 12 различных европейских городах. Европейская футбольная ассоциация потребовала от городов-хозяев чемпионата Европы гарантировать наличие зрителей во время матчей по крайней мере в объеме 25% от общей вместимости стадиона.

Ранее правительство Дании объявило решение о том, чтобы болельщикам позволят посещать матчи Евро-2020, которые будут проходить в Копенгагене.