В Париже ресторанам выписали 300 протоколов за подпольную работу во время локдауна

В Париже за пять месяцев жесткого карантина составили 300 протоколов в отношении ресторанов, которых поймали на подпольном приеме посетителей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщили во французском МВД.

Рестораны не имеют права принимать гостей с 30 октября 2020 года. С тех пор провели 7345 проверок, по результатам которых составили 300 протоколов о нарушениях. При этом не уточняется, идет ли речь о 300 разных заведениях.

В ведомстве заявили, что проверки происходят одинаково на всей территории страны. "Нет такого, что есть элита, которая может дальше пировать, и другие люди, которых проверяют. Правила действуют для всех", - заявил министр внутренних дел Жераль Дарманен в эфире Europe 1.

Представитель профсоюза полицейских (Alliance Police Nationale) сказал, что на национальном уровне с середины декабря провели более 5,5 млн проверок, по итогам которых составили почти полмиллиона протоколов по "многим сотням" ресторанов.

Вопрос о подпольной работе заведений актуализировался на фоне репортажа о том, что ряд ресторанов якобы систематически нарушают запрет принимать гостей и их клиентами являются несколько министров.

В воскресенье прокурор Республики заявил, что по этим сообщениям начали расследование с целью выяснить, действительно ли организовывались вечеринки в "закрытых" ресторанах и кто были их организаторами и участниками.

Согласно действующим правилам, за подпольную работу рестораторам грозит штраф в размере 500 евро и разовая потеря выплаты из фонда "коронавирусной" поддержки для бизнеса. Гостям за посещение "закрытого" ресторана грозит штраф в размере 135 евро.