Для президента Еврокомиссии не нашлось стула на встрече с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился во вторник с двумя руководителями Европейского Союза, но при встрече был неудобный момент, когда председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось места.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

На видео лидеров в богато украшенном зале заседаний в Анкаре видно, как Эрдоган и президент Европейского совета Шарль Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть.

Фон дер Ляйен стоит, глядя на них, машет правой рукой и как бы говорит "хм" или "эм".

В конце концов ей предложили бежевый диван, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий статус по типовому дипломатическому протоколу.

"Эм" - это новый термин, не такими должны быть отношения между ЕС и Турцией", - написал в своем Twitter Сергей Лагодинский, немецкий член Европарламента, глава делегации законодательного органа в совместном Европейско-турецком парламентском комитете.

Другой член Европарламента, голландская депутатка Софи Вельд, отметила, что на встречах Эрдогана и предыдущей пары руководителей ЕС (оба мужчины), трое лидеров сидели рядом в равноценных креслах.

"Это было не случайно, это было преднамеренно", - написала она в Twitter, где другие объяснили инцидент скорее как социальное дистанцирование, чем как протокол.

Визит лидеров ЕС состоялся через две недели после выхода Турции из международного договора, направленного на предотвращение насилия в отношении женщин, известного как Стамбульская конвенция. Союзники Эрдогана заявили, что этот шаг не означает, что права женщин игнорируются.

После встречи фон дер Ляйен прямо не упоминала об инциденте. Но она выразила обеспокоенность отношением Турции к правам женщин.

"Я глубоко обеспокоена тем, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Это касается защиты женщин и защиты детей от насилия. И это явно неправильный сигнал сейчас", - сказала она.