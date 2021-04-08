Армения получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видео из аэропорта в Ереване размещено на странице правительственной организации Россотрудничество в Facebook.

Первая партия вакцины насчитывает 15 000 доз, которые будут направлены на вакцинацию слоев населения, находящихся в зоне риска.

В аэропорту вакцину встречали руководители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Минздрав Армении выдал официальное разрешение на использование вакцины "Спутник V" 1 февраля.

Напомним, по информации СМИ, Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины "Спутник V".

Ранее премьер-министр Баварии заявил, что немецкий регион приобретет 2,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", если она будет одобрена EMA.

Канцлер Австрии Курц заявил, что не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины от коронавируса.

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, что спровоцировало политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.