Вірменія отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео з аеропорту в Єревані розміщено на сторінці урядової організації Росспівробітництво в Facebook.

Перша партія вакцини налічує 15 тисяч доз, які будуть спрямовані на вакцинацію верств населення, які перебувають в зоні ризику.

В аеропорту вакцину зустрічали керівники Національного центру з контролю і профілактиці захворювань МОЗ Вірменії.

МОЗ Вірменії видав офіційний дозвіл на використання вакцини "Спутник V" 1 лютого.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Німеччина збирається розпочати двосторонні переговори з Росією щодо отримання вакцини "Спутник V".

Раніше прем'єр-міністр Баварії заявив, що німецький регіон придбає 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V" , якщо вона буде схвалена EMA.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не чекатиме схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для купівлі російської вакцини від коронавірусу.

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.