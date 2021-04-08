Вірменія отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу
Вірменія отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео з аеропорту в Єревані розміщено на сторінці урядової організації Росспівробітництво в Facebook.
Перша партія вакцини налічує 15 тисяч доз, які будуть спрямовані на вакцинацію верств населення, які перебувають в зоні ризику.
В аеропорту вакцину зустрічали керівники Національного центру з контролю і профілактиці захворювань МОЗ Вірменії.
МОЗ Вірменії видав офіційний дозвіл на використання вакцини "Спутник V" 1 лютого.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Німеччина збирається розпочати двосторонні переговори з Росією щодо отримання вакцини "Спутник V".
Раніше прем'єр-міністр Баварії заявив, що німецький регіон придбає 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V" , якщо вона буде схвалена EMA.
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не чекатиме схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для купівлі російської вакцини від коронавірусу.
Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.
Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.