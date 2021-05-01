Кандидатура посла Украины в НАТО уже утверждена - Кулеба

Кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО утвержден, министерство иностранных дел Украины работает над его отправкой в ​​Брюссель.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

"Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал Кулеба.

По его словам, Офис президента "не тормозил этот вопрос".

"Долго эта история продолжалась, потому что был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по мнению моему и по мнению президента, не соответствовали они этим требованиям, поэтому их тоже надо было" отодвинуть "от этой перспективы. но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никак не тормозили этот процесс. Нам необходимо посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся очень быстро вперед к назначению ", - заявил Кулеба.

В последнее полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, который в 2019 году сначала стал заместителем главы администрации президента, а затем - министром иностранных дел. После него обязанности главы миссии выполнял Алексей Селин. В 2020 году и.о. руководителя миссии Украины при НАТО стал Георгий Толкачев.