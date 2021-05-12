Словакия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины

Словакия после смерти пациентки приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca людей, которые должны получить вакцину впервые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Теперь препарат AstraZeneca будут вводить только тем людям, которые без тяжелых последствий перенесли первую прививку и ждут вторую дозу.

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"В это время министерство здравоохранения рассматривает несколько альтернативных вариантов того, как мы будем действовать в этом вопросе в Словакии", - сказала пресс-секретарь Минздрава Зузана Элиашова.

Решение было принято после того, как 47-летняя женщина умерла на прошлой неделе после вакцинации AstraZeneca.

Государственные инспекторы признали возможную связь между вакцинацией и смертью пациентки.

Напомним, после волны паники в странах ЕС 7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Некоторые страны временно останавливали прививки вакциной AstraZeneca в середине марта, но впоследствии восстановили их после решения регулятора ЕС о том, что польза от вакцины значительно превышает риски.