Чехия выплатила компенсацию российскому хакеру и извинилась за экстрадицию в США

Министерство юстиции Чехии выплатило россиянину Евгению Никулину 250 тысяч крон (около $12 тысяч) за его экстрадицию в США в 2018 году, и ведомство также принесло ему извинения.

Об этом стало известно во время заседания окружного суда Праги, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Суд рассматривает иск Никулина о компенсации за незаконное решение тогдашнего министра юстиции Роберта Пеликана. Никулин, которого посадили в США на семь лет, просит у Чехии еще 1,25 миллиона крон ($59 тысяч).

Чешская полиция задержала Никулина в октябре 2016 года в Праге на основании американского ордера на арест. Допустимость экстрадиции россиянина в США была подтверждена чешскими судами, а необходимым предварительным условием для выдачи было согласие министра юстиции.

Пеликан разрешил экстрадицию в марте 2018 года, хотя в то время чешские судебные органы все еще рассматривали возможное право Никулина на убежище на этапе кассационной жалобы.

Конституционный суд Чехии впоследствии принял сторону россиянина, несмотря на то, что в конечном итоге он не получил убежища. Суд заявил, что министр нарушил права Никулина.

Сумма в 250 000 крон, которую министерство выплатило Никулину в октябре прошлого года, была названа адвокатом россиянина на судебном заседании в четверг непропорционально низкой. "Адвокат заверил его (Никулина), что министр не может принять решение, которое он фактически принял в итоге. Никулин счел акт депортации, по сути, похищением и предательством своего адвоката", - рассказал он в суде.

По его словам, клиент потерял доверие к судебной системе и своим адвокатам, что очень негативно повлияло на то, как он защищался в США.

Конституционный суд отменил решение Пеликана по существу по формальным причинам, подчеркнув при этом, что оно не предопределяет, действительно ли Никулин получит компенсацию.

Россия также безуспешно пыталась экстрадировать Никулина, и столкновение двух запросов спровоцировало политическую напряженность на международной и внутренней арене.

В сентябре прошлого года суд Сан-Франциско признал Никулину виновным по девяти пунктам обвинения в кибератаках на социальные сети LinkedIn, Formspring и интернет-магазин Dropbox в 2012 году и краже данных с более чем 117 миллионов учетных записей.