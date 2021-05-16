Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль

Иностранные авиакомпании отменили свои полеты в Израиль и обратно через обстрелы в секторе Газа, оставив израильские компании единственными, которые выполняют рейсы за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Israel.

В субботу Fly Dubai и Etihad Air, два авиаперевозчики, выполняющие полеты в Объединенные Арабские Эмираты, приостановили свою деятельность. Они присоединились ко многим другим авиакомпаний, отменили рейсы за последние несколько дней.

Авиакомпании решили приостановить полеты, несмотря на то, что Израиль на прошлой неделе договорился о перенаправлении некоторых входных рейсов из аэропорта Бен-Гурион, главного международного терминала, на посадку в аэропорту Рамон на юге страны.

Отмена касается рейсов, которые в основном были запланированы на вторник. Однако многие авиакомпании все еще имеют рейсы, запланированные с 19 мая.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько арабских семей из Восточного Иерусалима.

Из Сектора Газы осуществили ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь.

ХАМАС из Сектора Газы снова запустил сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получал авиаудары.

За неделю вооруженного конфликта в секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них - за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.